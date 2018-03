Voici une recette signée K pour Katrine parfaite pour les adeptes de l’alimentation végétale.

Portions: 6 à 8

Préparation: 20 minutes

Cuisson: environ 10 minutes

Ingrédients

PESTO AUX GRAINES DE CITROUILLE

∙ 1 tasse (250 ml) de graines de citrouille, grillées légèrement et refroidies

∙ 1/2 tasse (125 ml) d’huile d’olive

∙ 1 tasse (250 ml) de roquette

∙ 1 tasse (250 ml) de basilic frais

∙ Jus et zeste de 1 petit citron

∙ 3 gousses d’ail, hachées

∙ 1/2 c. à thé de sel

PÂTES ET GARNITURE

∙ 1 boîte de 340 g de spaghettis sans gluten

∙ 2 avocats, en petits cubes

∙ 12 cerises de terre (ou tomates cerises), en petits cubes

∙ 6 feuilles de basilic, ciselées

∙ 2 c. à soupe (30 ml) de graines de citrouille, hachées

∙ Sel et poivre, au goût

Préparation

PESTO

1. Verser tous les ingrédients du pesto dans le mélangeur et mixer jusqu’à l’obtention d’une texture crémeuse, mais qui contient encore quelques morceaux. Goûter et rectifier l’assaisonnement, au besoin.

PÂTES ET GARNITURE

1. Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes selon le temps de cuisson indiqué sur l’emballage. Réserver un peu d’eau de cuisson dans une tasse.

2. Dans un bol, mélanger délicatement les ingrédients de la garniture. Réserver.

3. Dans la casserole qui a servi à la cuisson, mélanger les pâtes avec une partie du pesto. Ajouter un peu d’eau de cuisson et plus de pesto au besoin.

4. Servir avec la garniture.

Cette recette est tirée du magazine K pour Katrine, présentement en kiosque.