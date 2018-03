C’est samedi qu’aura lieu la Journée Péché 2018 de Dieu du Ciel! À partir de 14h,

différentes déclinaisons de la célèbre Péché mortel prendront d’assaut les fûts des deux pubs de la brasserie, à Montréal et à Saint-Jérôme.

Les plus casaniers d’entre nous ne pourront pas profiter de la nouvelle version lager ou de la Péché houblon avec houblonnage à froid. Par contre, une caisse de quatre bières sera mise en vente.

Dans celle-ci se trouve la Péché latte, une version au lactose de cette stout au café. L’odeur caféinée demeure, mais l’amertume inhérente au grain torréfié est diminuée par l’ajout de lactose. Cela donne en effet une bière plus ronde, qui s’apparente encore à un dessert, sans être trop sucrée.

Il est vraiment intéressant de déguster plus d’une version, ou encore de comparer les nouvelles moutures avec l’originale afin de déceler les différences entre les recettes.

Le milk stout n’est pas un de mes styles préférés, mais avec le caractère du café, je me suis dit qu’il y avait quelque chose de bon à faire. Le lactose n’est pas fermenté, donc ça ajoute de la rondeur et un caractère sucré à la bière. On a mis une dose légère de lactose pour rappeler la touche classique du lait dans le café. – Jean-François Gravel, maître-brasseur