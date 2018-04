Il y a du nouveau chez Holt Renfrew. Alors que les travaux du futur Holt Renfrew Ogilvy se poursuivent rue de la Montagne pour encore plusieurs mois (des sources parlent d’une ouverture reportée à 2020), le grand magasin de la rue Sherbrooke Ouest renouvelle quand même son offre de restauration.

Le Colette Grand Café, qui prône une approche moderne de la cuisine française traditionnelle, vient ainsi d’ouvrir ses portes à Montréal. Ce qui change par rapport au menu du défunt Holt Café? «Le menu sera modifié chaque saison», explique le chef Derek Bocking. On devrait donc voir des saveurs estivales succéder à la carte actuelle, plus printanière, dès le mois de juin.

La succursale montréalaise de cette institution de Toronto (que la chaîne haut de gamme intègre peu à peu dans ses magasins partout au pays) a même adapté son menu aux goûts des locaux. Par exemple, certains plats, comme l’assiette de fruits de mer, sont exclusifs ici, de même que tous les desserts, dont un décadent gâteau étagé au chocolat inspiré du forêt noir. Des brunchs sont aussi servis les samedis et dimanches.

«On n’a pas fait un copié-collé du menu, mais on reste dans l’esprit de Colette avec des ingrédients simples et des inspirations du sud de la France», souligne le chef.

Étant donné le déménagement plus ou moins imminent, le décor n’a pas du tout été modifié, et le café reste dans le petit espace au rez-de-jardin qu’il a toujours occupé.

On peut toutefois s’attendre à quelque chose de beaucoup plus spectaculaire et lumineux une fois les travaux terminés, puisque les nouveaux locaux du restaurant au sein de Holt Renfrew Ogilvy seront situés au deuxième étage de l’édifice en construction, affirme le directeur général du café, Clément Thompson. Un menu plus élaboré pourrait alors s’ajouter à la carte, mais rien n’est encore confirmé.

1300, rue Sherbrooke Ouest (au rez-de-jardin de l’actuel Holt Renfrew)

Entrées : à partir de 7$

Plats : à partir de 18$