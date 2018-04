Le chef Danny St Pierre est derrière un nouveau comptoir de repas «presque vegés» et prêts à emporter. Située au pied de l’Observatoire Place Ville Marie, la luncheonette Mange tes légumes propose un menu qui met de l’avant «le meilleur du végétal: les céréales, les graines, les légumineuses et, surtout, les légumes».

«Je suis surtout content de l’équilibre qu’on est arrivés à atteindre», se félicite le directeur culinaire de l’établissement, rencontré à l’ouverture officielle, la semaine dernière.

Tout en proposant des salades variées à base de riz brun et de quinoa et des sandwichs à prix très compétitifs, les artisans de Mange tes légumes ne lésinent pas sur la qualité. Ainsi, les sandwichs sont servis sur du pain provenant de la boulangerie Automne, on utilise du végé-pâté BioBon, et les Brûleries Faro, de Sherbrooke, fournissent le café.

On y sert aussi des desserts qui ne manquent pas d’originalité, comme une délicieuse crème d’avocat au chocolat blanc surmontée d’un crumble de noix de coco et de matcha.

Le concept, s’il remporte du succès auprès des quelque 12 000 personnes qui circulent à la Place Ville Marie, pourrait bien être transplanté ailleurs, croit Danny St Pierre. «On va y aller petit à petit», conclut-il.

3, Place Ville Marie (indications pour l’Observatoire)