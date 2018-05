Une recette de pâtes gratinées qu’on peut préparer à l’avance et congeler en vue des soirs de semaine pressés? On dit oui!

6 portions de 4 coquilles

Préparation: 30 minutes

Cuisson: 45 minutes

Prix: 4,60$ par portion

Ingrédients

Coquilles

• 1/2 boîte de 340 g (12 oz) de coquilles géantes (ou 24 coquilles)

• 1pot de 300g (2/3lb) de fromage ricotta 5 % m.g.

• 1 œuf

• 2 boîtes de 170g (6oz) de thon pâle émietté dans l’eau, égoutté

• 10 tomates séchées au soleil, hachées (environ 40 g / 1 1/2 oz)

• 60 ml (1/4 tasse) de basilic frais haché (ou 15 ml/1 c. à soupe de basilic séché)

• 250 ml (1 tasse) de fromage mozzarella écrémé râpé (ou autre fromage au goût)

Sauce tomate sans cuisson

• 5 ml (1 c. à thé) de poudre d’oignon

• 5ml (1 c. à thé) de poudre d’ail

• 5 ml (1 c. à thé) de cassonade légèrement tassée

• 1 boîte de 796 ml (28 oz) de tomates broyées

• Poivre et sel

Préparation

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

2. Dans une grande casserole d’eau bouillante, cuire les coquilles 12 minutes. Ne pas trop cuire. Rincer à l’eau froide pour stopper la cuisson et égoutter.

3. Pendant ce temps, dans un plat à gratin rectangulaire de 23 cm x 33 cm (9 po x 13 po), mélanger les ingrédients de la sauce tomate sans cuisson. Poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel.

4. Dans un bol moyen, mélanger la ricotta, l’œuf, le thon, les tomates séchées et le basilic. Poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel.

5. Garnir chaque coquille d’environ 15 ml (1 c. à soupe) de farce au thon et déposer dans le plat, sur la sauce.

6 Parsemer le fromage râpé sur les coquilles et cuire au four 30 minutes. Terminer la cuisson sous le gril (broil) 2 ou 3 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit doré.

VALEUR NUTRITIVE (PAR PORTION)

Calories: 355

Protéines: 27 g

Lipides: 12 g

Glucides: 37 g

Fibres: 4 g

Sodium: 586 mg

Les coquilles farcies au thon se conservent trois jours au réfrigérateur ou deux mois au congélateur.

Tirée de…



Plus de 55 recettes pour combler vos envies dans le magazine Cuisine futée.