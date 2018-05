Pour un tête-à-tête avec maman ce week-end, ce tartare de saumon à la présentation spectaculaire fera sensation. Elle n’en reviendra pas!

«La photo de cette recette a été la première de l’aventure de ce livre, écrit Geneviève Everell. Je peux vous dire qu’on est parti fort en titi! Sarah, JS, Mel et moi, nous avons crié de joie quand on a vu cette œuvre d’art mangeable! C’est ce genre d’expérience qui rend la création d’un livre totalement magique!»

Ingrédients

• 130 g de saumon frais coupé en petits cubes

• 1 c. à thé de ciboulette

finement ciselée

• 3 c. à soupe de mayonnaise épicée

• 3 c. à soupe de tobiko orange (œufs de poisson volant)

• Fleur de sel, au goût

• 2 tasses de riz

à sushi cuit

• 130 g de saumon fumé

• 2 oignons verts finement ciselés

• 1 tasse d’ananas coupé en cubes

Préparation

1. Dans un grand bol, mélanger le saumon, la ciboulette,

1 c. à soupe de mayonnaise

épicée et 1 c. à soupe de tobiko orange. Saler, au goût.

2. Dans 2 demi-ananas évidés, déposer 1 tasse de riz en boule au centre.

3. Autour du riz, déposer le saumon fumé, les oignons verts, le mélange de saumon, l’ananas, le reste du tobiko et le reste de la mayonnaise épicée.

4. Servir aussitôt.

Tirée de…



Poke. 110 recettes à déguster dans un bol, Geneviève Everell,

Les Éditions Goélette