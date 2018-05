Le thé continue à gagner des adeptes. D’ailleurs, le consommateur de thé canadien posséderait jusqu’à onze sortes de thés différentes dans sa cuisine, selon certaines études de marché. Voici donc quelques nouveautés qui ont séduit nos papilles.

Projet québécois

Camélia Sinensis a maintenant sa propre fabrique de thé située dans les Nilgiris, en Inde, où la maison expérimente pour développer de nouveaux thés. Quatre nouveaux thés viennent ainsi d’être lancés : un thé noir, un thé vert et deux thés blancs. Coup de coeur pour le vert Mao Feng 001, aux notes d’artichauts, d’abricot et de miel.

Nilgiri Mao Feng 001, Camellia Sinensis, 18$ les 100g

Grand cru

Voilà une boisson destinée à nous faire voyager jusqu’au Japon pendant la fête des cerisiers en fleurs, rien de moins! Hanami est un thé vert parfumé aux saveurs florales et fruitées très agréables. D’ailleurs, ce thé vient de remporter une médaille d’argent au Global Tea Championship.

Hanami, Tea Forté, à partir de 26$ (Points de vente : teaforte.com)

Rituel en accéléré

Ce concentré de chai liquide est fait à partir d’une infusion d’épices (gingembre, cannelle, clou de girofle, cardamome verte, poivre noir) et de thé noir bio. Il suffit d’y ajouter du lait et de chauffer (ou pas, pour une version glacée). Attention : cette boisson est bien relevée!

Masala Chai, Dona Chai, 12$ dans certaines épiceries fines

Du nouveau chez David

Plusieurs fois par année, David’s Tea renouvelle ses stocks en lançant des accessoires aux coloris saisonniers. Les couleurs estivales sont actuellement à l’honneur en boutique. On aime en particulier le côté pratique des tasses à piston, qui permettent de transporter notre boisson préférée (chaude ou froide) un peu partout, de même que le thé Trésor blanc au jasmin, très parfumé, qui a fait son apparition plus tôt ce printemps.



Tasse à piston hibiscus, David’s Tea, 35$



Trésor blanc au jasmin, David’s Tea, 15$ les 50g

Exclusivité canadienne

Il n’y a pas que le thé matcha. Starbucks et Teavana ont consacré trois ans de recherche pour mettre au point, en plus du vert matcha, un thé noir et un roiboos en poudre, à déguster selon le fameux rituel qui gagne de plus en plus d’adeptes. Ces produits ne sont offerts qu’au Canada depuis quelques semaines.

Thés lattés Teavana, à partir de 4,65$ chez Starbucks