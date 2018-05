Nano IPA – Oshlag (Montréal)

Après deux ans de tests, Oshlag lance enfin officiellement sa Nano IPA, une bière 100% québécoise qui redéfinit la session IPA. Avec seulement 2% d’alcool on peut donc la qualifier de très légère. Malgré cela, la Nano IPA a toute de même de la saveur et du corps. Le fort houblonnage à cru permet à la bière d’être fruitée, tant au nez qu’au goût, sans être amère. Elle s’inscrit ainsi dans la lignée des IPA plus récentes et sera parfaite pour toute la saison estivale.

Produire une bière 100% québécoise, comporte plusieurs défis, notamment des limitations dans le choix des malts et des houblons. Oshlag l’a bien relevé et la brasserie assure qu’elle pourra offrir la Nano IPA à l’année, un autre défi quand le nombre de fournisseurs est limité par la position géographique.

Le défi c’est d’avoir une bière pas trop mince malgré le 2% d’alcool, mais on a mis toutes les chances de notre côté avec une ébullition longue, des flocons d’avoine et du malt assez coloré, ce qui donne beaucoup de corps. C’est le genre de choses qui pourraient paraître sucrées sur une IPA ordinaire, mais avec une bière comme ça, ça permet de garder un corps résiduel. –Julien Lafortune, brasseur

Couleur: Blonde

Amertume: Légère (15 IBU)

Houblons: Cascade, Nugget et Centennial

Taux d’alcool: 2%

Prix : 3,70$ / 473 ml (taxes et consigne incluses)