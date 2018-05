Envie d’un pique-nique simple au parc? Ces hot-dogs réinventés par l’équipe de Cuisine futée sauront plaire à toute la famille.

Portions: 6

Préparation: 15 minutes

Cuisson 10 minutes

Prix: 1,15$ par portion

Ingrédients

• 8 œufs

• 125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature

• 15 ml (1 c. à soupe) d’aneth frais, haché

• 5 ml (1 c. à thé) de vinaigre balsamique blanc (ou de vinaigre de vin blanc)

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de paprika fumé doux

• 1 ml (1/4 c. à thé) de sel

• Poivre

• 6 feuilles de laitue Boston

• 1 tomate tranchée

• 1/2 concombre anglais tranché finement en biseau

• 6 pains à hot dog

Préparation

1. Dans une casserole, déposer les œufs et couvrir entièrement d’eau froide. Porter à ébullition à feu vif et laisser mijoter 6 minutes. Plonger ensuite les œufs dans un

bol d’eau glacée pour stopper la cuisson et faciliter l’écalage.

2. Dans un bol moyen, mélanger le yogourt, l’aneth, le vinaigre, le paprika et le sel. Poivrer généreusement.

3. Écaler, hacher grossièrement les œufs et les ajouter à la préparation de yogourt.

Mélanger délicatement.

4. Répartir la laitue, les tranches de tomate, le concombre et la salade d’œufs dans les pains à hot dog frais ou grillés, au goût. Servir immédiatement.

La salade d’œufs sans les pains se conserve 2 jours au réfrigérateur et ne se congèle pas.

Valeurs nutritives

Calories: 230

Protéines: 14 g

Lipides: 8 g

Glucides: 24 g

Fibres: 2 g

Sodium: 350 mg

Plus de 150 recettes et astuces dans le magazine Cuisine futée, un été BBQ.