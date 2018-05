Grande nouvelle pour le centre-ville: Montréal accueillera le premier Time Out Market au Canada, concept réunissant les meilleurs restaurants, bars et expériences culturelles selon une formule de curation éditoriale, à la fin de 2019.

Installée dans une halle gastronomique et culturelle d’une superficie de plus de 3300m2 (36000pi2), Time Out Market Montréal proposera 16 espaces de restauration, deux bars, une cuisine de démonstration, une académie culinaire, une boutique et une scène culturelle. Le concept, inauguré à Lisbonne, au Portugal, en 2014, serait d’ailleurs la la pièce maîtresse du projet de redéveloppement du Centre Eaton, propriété d’Ivanhoé Cambridge.

Les visiteurs pourront y goûter à la cuisine des plus grands chefs et restaurateurs de la métropole, siroter des cocktails confectionnés par de célèbres mixologues et s’imprégner de culture au contact des talents émergents de Montréal.

Le marché phare de Time Out Market à Lisbonne compte 26 restaurants, 6 kiosques, 8 bars et cafés, 5 boutiques et une académie culinaire. En 2017, pas moins de 3,6 millions de visiteurs s’y seraient rendus.

Outre la métropole, d’autres grandes villes nord-américaines ont été ciblées. New York et Miami auront le leur à la fin de 2018, alors que des ouvertures sont aussi prévues à Boston et à Chicago l’année prochaine.