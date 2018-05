Montréal et sa banlieue proche ne manquent pas de bonnes adresses. Dans ce contexte, pas étonnant que trois restaurants qui ont fait leurs preuves aient voulu étendre leur influence à d’autres zones de la région métropolitaine. De Blainville à Brossard, il y en a pour tous les goûts!

De Brossard à Blainville

Les cocktails et le menu style pub du Mile Public House du Quartier Dix30 s’exportent non seulement à Blainville, pas très loin du Montreal Premium Outlet, mais aussi à Laval, juste à côté du Carrefour. Stratégiquement située pour attirer les consommateurs à la fermeture des magasins, cette dernière succursale se distingue par une terrasse quatre saisons et un foyer géant.

Outre les traditionnels huîtres, tartares et frites, les plats au menu réservent de très belles surprises, par exemple un étonnant (et délicieux) burger végé qui imite très bien le goût du Big Mac. Un endroit tout indiqué pour les sorties entre amis.

À noter: le pub est aussi équipé d’écrans pour ceux qui veulent suivre la finale de la Coupe Stanley!

2565, boul. Daniel-Johnson, Laval

1437, boul. Michèle-Bohec, Blainville

Le Petit Sao grandit

Le Petit Sao, c’est avant tout une histoire de famille. Celle de Lise Dang, dont les parents sont derrière le Sao Sao à Brossard depuis une dizaine d’années, et qui s’est elle-même lancée dans l’aventure du Petit Sao avec son mari. Cinq ans après l’ouverture d’un premier établissement à l’Île-des-Sœurs, le couple s’est approprié un espace saisonnier au Marché Atwater l’année dernière et vient tout juste d’inaugurer le petit dernier à Pointe-Saint-Charles.

Le restaurant se distingue par ses lunchs servis rapidement (du «fast casual maison», en opposition au fast food, décrit Jean-Paul Belmont, le copropriétaire) et son menu 5 à 7 proposant bières et tapas asiatiques.

1870, rue Centre

lepetitsao.com

LOV au Centropolis



Forts du succès des deux établissements des rues McGill et de la Montagne, la chef Stéphanie Audet et son équipe transportent leur carte proposant des repas botaniques colorés, complets et rassasiants à Laval. Le décor, tout aussi magnifique et lumineux, est encore une fois signé Jacinthe Piotte, en collaboration avec la firme d’aménagement Provencher-Roy.

Il y a même une miniboutique, où on peut dénicher des produits locaux, et une terrasse joliment fleurie inspirée de celles du vieux Boston. Tout beau, tout bon!

140, promenade du Centropolis

www.lov.com