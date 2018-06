Drav – ISA de la brasserie et distillerie Menaud (Clermont)

Menaud est une toute nouvelle brasserie et distillerie québécoise basée dans Charlevoix. Leur concept est d’offrir notamment des spiritueux aux accents locaux du côté nord du fleuve Saint-Laurent et des bières vieillies en barriques.

Afin de rejoindre un plus large public, l’équipe a aussi lancé la série Drav, brassée dans les locaux d’Oshlag à Montréal et produite en grande quantité. La première lancée est la ISA (India session ale), une bière légère au goût fruité de houblon.

Avec son nez de fruits tropicaux et une odeur légèrement sucrée la ISA de Drav est bon exemple de ce style dont la popularité est grandissante. On voit à la robe voilée que la bière n’est pas filtrée ce qui lui confère un goût malté et résineux. On n’en boit donc pas rapidement plusieurs comme pour certaines ISA, mais elle est rafraîchissante puisque peu amère.

Par ailleurs, Drav lance cette semaine une IPA et une American pale ale.

Drav ce sont des bières pour l’été, accessibles, de soif. On ne vise pas juste les beer geeks. La ISA une bière monohoublon, avec seulement du Simcoe qui donne un goût de fruit de la passion et un côté résineux. Elle est légère en bouche, avec un peu d’amertume. –Charles Boissonneau, cofondateur

Couleur: Blonde

Amertume: Légère (33 IBU)

Houblons: Simcoe

Taux d’alcool: 3,7%

Prix: 3,35$ / 473ml (taxes et consigne incluses)