Qu’y a-t-il de nouveau sur les tablettes? Métro a testé deux nouveautés qui s’avèrent délicieuses, en plus d’être nutritives.

Petits pains nourrissants

Du pain au lupin… Ça vous étonne? Pourtant, la farine obtenue à partir de cette légumineuse méconnue enrichit le pain tant en protéines qu’en fibres alimentaires. Les pains – denses, certes, mais quand même moelleux, que vient de lancer L’Amour du pain, en collaboration avec la nutritionniste Stéphanie Côté, contiennent ainsi 13g de protéines et 10g de fibres par portion. Il contient aussi des graines de lin, de citrouille, de chia et de quinoa. Parfaits pour les sandwichs, ces petits pains ronds sont aussi vraiment intéressant au déjeuner accompagnés d’un beurre de noix.

Quatre salades complètes pour le lunch

Bien que ce soit le concept, on ne choisit pas nécessairement les nouvelles salades-repas signées Isabelle Huot (Kilo Solution) pour perdre du poids, mais bien parce qu’elles sont délicieuses, cuisinées à partir d’ingrédients frais et nutritives. Elles comptent toutes 14g de protéines et plus de 6g de fibres et leur teneur en sodium est raisonnable. À près de 6$ la portion de 300g, elles ne sont pas beaucoup moins chères qu’un sandwich au café du coin, mais elles sont sans aucun doute plus équilibrées! Deux favorites: Salade perles d’Asie et Salade quinoa des Andes, 5,49$ chacune.