Les frères Max et JP Lavoie sont passés maîtres dans l’art du barbecue. Dans leur nouvelle boutique du marché Jean-Talon, ils offrent même des cours de perfectionnement. Voilà un cadeau de dernière minute tout indiqué pour la fête des Pères! Leur recette de saumon fumé est par ailleurs parfaite pour recevoir papa dimanche.

4 portions

Préparation: 20 minutes

Méthode 1: cuisson 20 minutes

Température du barbecue : 135 C (275 F)

Méthode 2: cuisson 10 minutes

Ingrédients

• 675 g (1 1/2 lb) de filet de saumon sans la peau, coupé en 4 pavés

• 4 c. à soupe d’épices Océan (ou mélange d’épices pour poisson)

• 1 poireau, émincé

• 2 carottes moyennes, hachées

• 2 branches de céleri, émincées

• 2 échalotes, émincées

• 1 ou 2 piments jalapeños, hachés

• 1 planche de bois franc d’érable, de pommier ou de cerisier.

Méthode 1

1. Préchauffer le barbecue à 135 C (275 F).

2. Déposer les pavés de saumon sur la planche de bois. Mélanger les épices dans un bol, puis assaisonner le poisson.

3. Mettre tous les légumes sur le poisson.

4. Fermer le couvercle et cuire à chaleur indirecte pendant 20 minutes ou jusqu’à la cuisson désirée.

Méthode 2 – Pour une version plus rapide et plus fumée

1. Préchauffer le barbecue à 200 C (400 F) pour une cuisson à chaleur indirecte.

2. Déposer les pavés de saumon sur la planche de bois. Mélanger les épices dans un bol, puis assaisonner le poisson.

3. Mettre tous les légumes sur le poisson.

4. Fermer le couvercle et cuire à chaleur indirecte pendant 10 minutes ou jusqu’à la cuisson désirée.

Truc

Il est inutile de faire tremper la planche de bois, car l’eau absorbée s’évaporera rapidement et le bois s’enflammera quand même. Gardez un vaporisateur d’eau près du barbecue afin de pouvoir éteindre le feu rapidement si la planche s’enflamme, ce qui risque de se produire si on opte pour la cuisson à la chaleur indirecte à 200 C (400 F).

Ce mode de cuisson offre toutefois l’avantage d’accentuer le goût fumé du poisson, car le bois s’enflamme normalement lorsque la température du gril atteint environ 160-180 C (325-350 F).

Tirée de…



Le livre de recettes Lavoie du BBQ de BBQ Québec