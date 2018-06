La toute première journée internationale du rosé, qui aura lieu le vendredi 22 juin, est l’occasion de mieux connaître cette couleur de vin intimement associée à la belle saison. Quelques professionnels nous proposent leurs suggestions.

Pier-Alexis Soulière, sacré Meilleur sommelier du Québec en 2017

Il a remporté le dernier concours Meilleur sommelier des Amériques, en mai 2018.

Sa suggestion:

Jean-Luc Colombo Cape Bleue 2016, 17,55$

Code SAQ: 12219309



«Voici un rosé en toute subtilité où on trouve beaucoup d’épices apportés par la Syrah, explique le sommelier. À déguster avec des bouchées végétariennes d’inspiration méditerranéenne : bruschetta, pizza, socca et tout le tralala!»

Magazine Caribou

En pleine préparation d’un numéro hors-série consacré aux vins québécois qui paraîtra en septembre, l’équipe de Caribou se prête au jeu de la dégustation depuis quelques mois. La sommelière Véronique Rivest collabore aussi avec l’équipe éditoriale pour suggérer différents vins qui valent le détour.

Sa suggestion:

Hortensias 2016, Le Mas des Patriotes, 18$

Code SAQ: 12760584



«Fait à base du cépage hybride sainte-croix, le Hortensias du Mas des Patriotes, vignoble situé à Saint-Jean-du-Richelieu, est un parfait rosé d’apéro, à boire bien frais. Fruité, avec des arômes de fraise, il possède une belle acidité en fin de bouche.»

Jessica Harnois, sommelière depuis plus de 15 ans, animatrice, chroniqueuse et auteure

Prônant une approche accessible et ludique du vin, Jessica Harnois propose une gamme de vins offerts en épicerie, Bù, dont la dernière sélection est un grenache rosé provenant de France. L’autre rosé de la gamme, un Merlot italien, a remporté l’argent à la compétition Tastings l’année dernière.

Sa suggestion:

Bù Gris de Grenache, 15$

Disponible en épicerie



«Il s’agit d’un rosé français savoureux que les gens pourront apprécier dès cet été avec des poissons grillés et de salades fraîches, pour un accord exquis.»

