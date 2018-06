On aimerait tous manger plus de fruits et légumes pour atteindre le Graal des cinq quotidiens, et ainsi améliorer son alimentation et oeuvrer en faveur de sa ligne. Mais comme certains luttent pour réussir à diversifier leurs menus, voici quelques astuces simples pour alléger son assiette sans pour autant se mettre au régime.

Bien anticiper

Si vous préparez à l’avance vos fruits et vos légumes, il sera plus simple de les utiliser comme encas au cours de la journée. Lavez et coupez les fruits, pelez et tranchez les carottes, les concombres, le céleri et autres légumes faciles à grignoter et gardez-les au frais dans un récipient étanche au frigo. Ainsi, le temps de préparation ne vous rebutera pas, ce qui vous évitera d’opter pour une barre chocolatée ou un sachet de chips en cas de fringale. Il est aussi recommandé de laver sa salade en début de semaine pour accompagner ses dîners, en toute simplicité.

Ajouter une portion à chaque repas, ça suffit

On peut commencer avec une banane au petit-déjeuner, une poignée de fruits rouges à un yaourt à midi, ou une portion supplémentaire de légumes au dîner. Il suffit de débuter avec un repas et sa portion supplémentaire, avant de passer à une portion à tous les repas, ce qui permet de s’approcher rapidement des 5 fruits et légumes quotidiens.

Opter pour un fruit plutôt qu’un dessert sucré

Si vous choisissez un fruit bien mûr au lieu d’un dessert vous gagnerez non seulement en nutriments, mais vous limiterez aussi votre apport calorique et votre apport en sucres. Les fruits rouges, l’ananas et la mangue sont de bonnes options pour répondre à une forte envie de sucre.

Les produits frais, pas seulement

Les fruits et légumes frais sont incomparables, mais difficile de faire son marché plusieurs fois par semaine. Lorsque le temps presse et que l’on a pas forcément le temps de préparer des produits fraîchement achetés, les légumes en boîte ou surgelés peuvent largement faire l’affaire. De même, pour éviter de gâcher des légumes ou des fruits qui s’abîment, n’hésitez pas à les surgeler pour les utiliser plus tard. Il est cependant déconseillé de consommer des fruits en bocaux, trop concentrés en sucre, et de limiter son apport en jus de fruit souvent trop faibles en nutriments en comparaison avec les fruits frais.

Variez les plaisirs

Si vous avez du mal à atteindre votre quota de cinq fruits et légumes quotidiens parce que vous les trouvez trop rébarbatifs, n’hésitez pas à essayer des produits différents. Choisissez par exemple quelque chose que vous n’avez jamais tenté, renseignez-vous sur la manière de le cuisiner et vous découvrirez peut-être un fruit ou un légume qui deviendra votre favori. N’hésitez pas non plus à ajouter des épices, de nouvelles herbes et des aromates à votre liste de courses à ajouter à ses légumes et trouvez de nouvelles manières de les préparer.