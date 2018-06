Petit nouveau dans le Vieux-Montréal, Chef’s Table propose une expérience unique, où même le menu est comestible et servi en amuse-bouche. La dynamique équipe qui a fondé le Speakeasy il y a deux ans ne manque décidément pas d’idées. La preuve par trois.

Une chef à notre table

Marie-Anne Bédard, alias Madame La Chef, est appelée à sortir de sa cuisine régulièrement, non seulement pour aller à la rencontre des clients, mais aussi – et surtout – pour créer de vraies œuvres d’art comestibles. Que ce soit pour la Frénésie du jardin (des légumes croquants agrémentés d’une vinaigrette de caméline et de dukkah disposés un à un dans l’assiette devant nos yeux), un plat nommé Mon beau maquereau (cuit à la table à la torche) ou le Chef d’œuvre (un dessert incroyable dressé directement sur la table), elle multiplie les apparitions en salle, et c’est là toute l’originalité du concept.

Un menu Aliments du Québec

Ne se contentant pas de privilégier des ingrédients d’ici, l’équipe de Chef’s Table a fait une demande en bonne et due forme pour obtenir la certification Aliments du Québec au menu. Encore peu connue, cette certification lancée en 2014 est réservée aux restaurants qui valorisent les produits du Québec dans leur menu (plus de 60%). «Il faut vraiment qu’ils proviennent de la province, explique en entrevue Nicolas Delrieu, l’un des copropriétaires avec Cédric Saint Onge et Alexandre Dalmar. Même si ça vient du Canada, ça ne compte pas!»

Des inspirations saisonnières

Suivant la saison, le menu est appelé à changer tous les trois mois, indique Nicolas Delrieu. Ce printemps, le maquereau était à l’honneur, tout comme les pétoncles, le cerf et le veau. Le menu estival, qui sera lancé le 12 juillet, proposera, entre autres, un pavé de doré des Grands Lacs, une salade de tomates et de fromage de bufflonne du Québec, un ceviche de pétoncles et, enfin, du pigeonneau du Québec, indique M. Delrieu.

Info pratique

365, place d’Youville

• Plats à partir de 15$ le midi; 30 $ le soir

• Menu dégustation de 7 services: environ 80$