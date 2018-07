La chef portugaise Helena Louriero célèbre cet été les quatre ans du Cantinho de Lisboa, sa boutique gourmande du Vieux-Montréal, qui offre aussi un service de traiteur et un espace café-bistro pour le lunch.

Sur les tablettes: plusieurs produits fins – jusqu’à la vaisselle importée – choisis par la chef elle-même durant ses voyages au Portugal. Au comptoir : des produits frais prêts à emporter ou à déguster sur place. Outre les traditionnels pasteis de nata, le café propose des croquettes de morue, des salades et plusieurs sandwichs, entre autres.

Pour ceux qui ont envie de retrouver les saveurs de Lisbonne à la maison, voici une recette typique facile à réaliser sur le barbecue.

4 portions

Préparation: 15 minutes

Cuisson: 10 minutes

INGRÉDIENTS

• Huile (pour la grille)

• 75 ml (5 c. à s.) de beurre salé

• 4 gousses d’ail hachées finement

• 125 ml (1/2 t) de vin blanc

• 1 feuille de laurier

• Jus de 1 citron

• 60 ml (4 c. à s.) de persil haché

• Sauce piri-piri, au goût

• Sel de mer

• 1,5 kg (3 lb) de fruits de mer au choix (bébés calamars, crevettes géantes, pétoncles, pieuvre, moules, palourdes) • Sauce à l’ail et aux herbes

MÉTHODE

Préchauffer le barbecue à température élevée et huiler la grille.

Préparation de la sauce

Sur la cuisinière, dans une poêle antiadhésive, faire fondre le beurre à feu moyen. Ajouter l’ail, le vin blanc et la feuille de laurier et cuire trois minutes. Incorporer le jus de citron et le persil. Assaisonner de sauce piri-piri et de sel, au goût. Réserver au chaud.

Préparation des fruits de mer

Déposer tous les fruits de mer sur la grille très chaude du barbecue et cuire de 4 à 8 minutes environ, selon les fruits de mer choisis. Servir immédiatement les fruits de mer grillés, accompagnés de sauce à l’ail et aux herbes.

Note: On peut aussi faire cuire les fruits de mer dans une poêle sur la cuisinière, avec un peu d’huile d’olive ou une noix de beurre.

(Recette tirée du livre La cuisine d’Helena, Les Éditions de l’Homme)

Cantinho de Lisboa

256, rue Saint-Paul Ouest