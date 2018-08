Avec sa façade rose, un nouveau restaurant de l’avenue du Mont-Royal attire les regards. Le bien nommé India Rosa risque fort de faire sa marque avec des plats indiens typiques à partager, assortis à des cocktails modernes.

Déjà derrière le Bistro Guru et le restaurant Sandhu, Ajmer Sandhu et ses fils Goppy et Hapi mijotaient depuis un moment leur concept de bar à bouchées et à masalas. Objectif: carrément amener «le meilleur de l’Inde moderne et internationale sur le Plateau».

Côté cuisine, les chefs Amit Lalman et Inderjeet Singh Sandhu – arrivés directement d’Inde pour diriger les cuisines du resto – proposent néanmoins des plats qui ne dépayseront pas les habitués de la cuisine indienne, des samossas au poulet au beurre, en passant par le korma, les viandes cuites dans un four tandoori et l’incontournable pain naan. On peut également opter pour une pizza sur pain naan.

Dans tous les cas, les plats au menu peuvent être partagés, question de multiplier les découvertes gourmandes, et sont offerts à prix somme toute raisonnables.

Pour se différencier de la concurrence, l’India Rosa propose une carte de cocktails exotiques inspirés de l’Inde et de sa cuisine et élaborés par Fidel Vasquez. D’ailleurs, une dizaine de places au bar permettent de voir le mixologue créer ses œuvres d’art comestibles à partir de sirops et de purées de fruits maison, mais aussi d’alcools dont certains proviennent d’Inde, le Amrut par exemple, et même d’épices.

«La présentation est très importante; vous savez qu’on mange aussi avec les yeux!» – Fidel Vasquez, qui a élaboré la carte de cocktails de l’India Rosa

Décor raffiné

Le local, vacant depuis deux ans, abritait un Starbucks. Impossible d’ignorer le nouveau décor de l’endroit, baigné de lumière naturelle grâce à l’abondante fenestration.

C’est de concert avec Rübik Design que la famille Sandhu a métamorphosé l’ancien café pour lui donner une allure raffinée alliant matières brutes (poutres de bois d’origine, bambou, rotin), banquettes recouvertes de velours, luminaires en verre travaillé, plantes disséminées çà et là et quelques accessoires au style industriel.

Les Sandhu ont même voulu ouvrir une grande fenêtre sur la cuisine, à travers laquelle on aperçoit les chefs au travail.

L’ensemble crée une ambiance feutrée au raffinement plutôt féminin sans toutefois être trop chargé, en parfait accord avec le style de cuisine: goûteuse, mais sans flaflas.

1241, av. du Mont-Royal Est