Saaz Pils de La Memphré (Magog)

Couleur: Blonde

Amertume: Légère (25 IBU)

Houblons: Saaz

Taux d’alcool: 6%

Prix: 5,25$ / 473 ml (taxes et consigne incluses)

Les bonnes lagers blondes de style tchèque sont particulièrement bienvenues en période estivale ou, comme dirait La Memphré : «Après avoir tondu son gazon.»

Avec son nez légèrement citronné, dans lequel on reconnaît son houblon vedette, la Saaz Pils donne déjà l’impression d’être rafraîchissante. Et elle l’est aussi au goût. Cette bière s’appuie sur un bon corps malté et est pourtant très légère en bouche – ce qui peut être un peu dangereux à 6% d’alcool. La finale est amère, mais tout en subtilité, ne laissant pas d’arrière-goût âpre.

Si elle se boit bien au soleil, le fait que La Memphré en ait fait une de ses régulières en canette depuis le printemps est une bonne nouvelle pour la saison plus froide également.

dominique cambron-goulet