Un tout nouveau concept de biergarten gastronomique ouvrira ses portes vers la fin de 2019 au centre-ville.

Imaginé par Sid Lee Architecture et A5 Hospitality dans le cadre du projet de revitalisation de l’Esplanade de la Place Ville Marie, Le Cathcart Restaurants et Biergarten sera ouvert tous les jours de l’année.

Dans l’esprit du biergarten, l’espace sera convivial, promet-on dans un communiqué. «Telle une place urbaine animée au cœur de lieux passants et de terrasses en fête, Le Cathcart Restaurants et Biergarten fera écho à la vitalité des rues montréalaises. C’est un réel prolongement de la ville, à l’intérieur.» Un grand jardin intérieur sera d’ailleurs en vedette.

L’espace de 35 000 pi2 comptera par ailleurs plus de 1000 places assises et une quinzaine d’offres alimentaires sous forme de comptoirs inspirés par la cuisine de rue, de restos-bars, de bistros et de cafés, de même que trois restaurants avec service aux tables.

Parmi les chefs approchés, Antonio Park a déjà confirmé sa participation au projet.