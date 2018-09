Plus de fruits

La marque française Bonne Maman vient de lancer ici de nouvelles tartinades contenant davantage de fruits et 38 % moins de sucre que ses confitures traditionnelles. Pour le moment, la gamme Intense est offerte en quatre saveurs. On aime tout particulièrement sa courte liste d’ingrédients, exempte de colorants, notamment.



4,49$ les 235 g

Prêts à cuire

Il est maintenant possible de déguster un burger signé La Belle et La Bœuf à la maison pour une fraction du prix. Nouvellement arrivées dans les congélateurs des épiceries IGA et Metro, ses boîtes de burgers proposent quatre boulettes de cinq onces de bœuf Angus préalablement assaisonnées. Il ne reste qu’à allumer le barbecue!

10,99$ la boîte de 4

Bon dépanneur

Que ce soit pour déjeuner sur le pouce ou compléter la boîte à lunch les matins pressés, ces barres tendres pas trop, trop sucrées contiennent notamment des graines de citrouille, de lin et de tournesol (pas de noix!) et des baies rouges acidulées, comme des canneberges et des framboises. Mention spéciale pour la recette, dépourvue de substances au nom imprononçable.

Barres tendres aux graines et baies rouges, Naturalia Les irrésistibles, 2,49$ en exclusivité chez Metro

Repas de semaine

Les habitués des produits Canards du Lac Brome connaissent déjà leurs saucisses prêtes à griller. Cet été, la marque a élargi son offre en lançant deux nouvelles variétés: poivre et ail et italiennes. Puisqu’elles sont entièrement cuites, elles passent de l’emballage à l’assiette en 10 minutes, top chrono. Parfait pour les soirs de semaine!

11$ la boîte de 4 saucisses

Le cottage réinventé

La texture du fromage cottage ne plaît pas à tout le monde. C’est pourquoi cette tartine faite à partir de fromage cottage fouetté à la texture crémeuse et lisse est si intéressante. Faits à signaler : une teneur élevée en protéines (3 g par portion de 2 c. à soupe) et faible en gras (2%).

4$ le contenant de 250 g (offert en 3 saveurs)