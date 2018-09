Montréal ne manque pas de bonnes adresses gourmandes. Pour un lunch sur le pouce, il faut cependant savoir où aller, parce que la qualité n’est pas toujours au rendez-vous.

Voici, sans prétention, la liste non exhaustive de nos comptoirs à emporter préférés.

Koa Lua

Aloha! Avec son menu composé principalement de pokés et de mochis, le Koa Lua est probablement la table la plus tendance en ville actuellement. Même si on peut manger sur place, il s’agit surtout de comptoirs où les bols sont préparés à la demande, question d’assurer un maximum de fraîcheur. Et dans le cas des pokés (comme pour les sushis d’ailleurs), c’est essentiel pour obtenir un bon résultat. Tout aussi important, le goût est également au rendez-vous.



1212, avenue Union et 1446, rue Sainte-Catherine Ouest

Mange tes légumes!

Le chef Danny St Pierre est derrière un nouveau comptoir de repas «presque vegés» et prêts à emporter. Située au pied de l’Observatoire Place Ville Marie, la luncheonette Mange tes légumes propose un menu qui met de l’avant «le meilleur du végétal». Tout en proposant des salades variées à base de riz brun et de quinoa et des sandwichs, les artisans de Mange tes légumes ne lésinent pas sur la qualité. Ainsi, les sandwichs sont servis sur du pain provenant de la boulangerie Automne, on utilise du végé-pâté BioBon, et les Brûleries Faro, fournissent le café.



3, Place Ville Marie (indications pour l’Observatoire)

Tô Comptoir Asiatique

Dans le ghetto McGill, la carte du comptoir asiatique Tô, élaborée par Hien Tran (chef du Maïko Sushi pendant 20 ans), devrait d’ailleurs rallier autant les travailleurs des environs que les étudiants. Au menu : poké, sushis et tartare soigneusement assemblés, mais aussi banh mi savoureux et autres spécialités vietnamiennes, comme les rouleaux printaniers, les nems ou le banh tô (un beignet frit garni de mousse au saumon, de gravlax de saumon et accompagné d’une sauce à l’avocat). Une grande attention a été portée au choix des contenants jetables. On pense notamment aux bols compostables faits de carton. Le plastique est quand même inévitable, mais il provient d’une usine locale qui fabrique ses contenants à partir de matière recyclée.



212, rue Milton

Mandy’s

Petite chaîne désormais bien connue des Montréalais, Mandy’s a fait sa marque avec ses salades gourmets auxquelles ont ajoute la protéine de notre choix pour un repas vraiment complet et rassasiant. Un pied de nez au fastfood qui reste bien présent au centre-ville. Encore mieux, la marque vient de lancer de nouveaux contenants réutilisables. Les soeurs Wolfe – Mandy à la cuisine et Rebecca à l’aménagement intérieur – ont ainsi développé une marque qu’on aime et qu’on espère bien voir grandir encore.



2067, rue Crescent et 1241, rue du Square Phillips

Café Vasco Da Gama

L’endroit étant exigu et toujours plein dès midi, il est parfois plus pratique de prendre l’option «à emporter» plutôt que de manger sur place. Pour moins de 15 $, on peut commander un des sandwichs signature d’inspiration portugaise de l’endroit, toujours servi avec soupe ou salade.



1472, rue Peel