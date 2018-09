Aller aux pommes demeure une des activités incontournables du début de l’automne au Québec. Une fois nos sacs bien remplis, que cuisiner? Pour faire changement des classiques compotes et tartes et assouvir nos envies de sucré, voici un petit gâteau qui se prépare en quelques minutes à peine.

Préparation: 5 minutes

Cuisson: 1 minute 45

Portion: 1

Pommes suggérées: toutes

Ingrédients

Base

15 ml (1 c. à soupe) de beurre

1 œuf

45 ml (3 c. à soupe) de sucre à glacer

30 ml (2 c. à soupe) de farine

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte

30 ml (2 c. à soupe) de pomme pelée, épépinée et râpée

Version chocolatée

15 ml (1 c. à soupe) de cacao en poudre

15 ml (1 c. à soupe) de brisures de chocolat

Version vanillée

5 ml (1 c. à thé) de vanille

Noix de Grenoble, au goût

Version épicée

1 ml (1/4 de c. à thé) de cannelle moulue

1 pincée de muscade moulue

1 pincée de piment de la Jamaïque

Préparation

1. Dans une grosse tasse, déposer le beurre et faire fondre environ 15 secondes au four à micro-ondes.

2. Ajouter l’œuf et le sucre à glacer. Mélanger.

3. Ajouter la farine et la poudre à pâte. Mélanger.

4. Ajouter les ingrédients de la version choisie. Mélanger.

5. Ajouter la pomme râpée. Mélanger.

6. Cuire au four à micro-ondes 1 minute 30 secondes.

7. Laisser tiédir et garnir de crème fouettée avant de servir.

Tirée de…

Le meilleur des pommes, Les jardiniers gourmands, Les Éditions Goélette