La marque de jus pressés à froid Loop vient de s’associer avec IGA pour produire des smoothies protéinés à partir des surplus de fruits et de légumes de la chaîne de supermarchés.

Selon un communiqué de presse, ce partenariat permettra de valoriser plus de 38 tonnes de fruits et légumes en plus de financer la Fondation David Suzuki, à raison de 25 sous par smoothie vendu.

Trois saveurs sont pour le moment offertes en exclusivité chez IGA.