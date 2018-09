Eve-Lyne Auger, du blogue La Fraîche, partage ici une recette créée pour un potluck lors d’un party de Noël avec ses collègues de Sushi à la maison. «Les filles en ont été folles!» écrit-elle dans son livre La Fraîche. Mon récit culinaire en plus de 50 recettes.

« Le tempeh, c’est ma solution de remplacement favorite au tofu ferme, car en plus d’avoir une texture plus intéressante, ses valeurs nutritionnelles sont multipliées grâce au processus de fermentation», continue-t-elle.

Préparation: 15 minutes

Cuisson: 5 minutes

Portions: 4

Ingrédients

• 3 concombres libanais coupés en rubans à l’aide d’un économe

• 1 c. à soupe de vinaigre de riz

• 1/2 tasse de végénaise (mayonnaise végétale)

• 1 c. à thé de sauce sriracha (ou plus, au goût)

• 1 c. à soupe d’huile d’olive

• 1 paquet de tempeh coupé en cubes

• 1 tasse de riz brun cuit

• 1 tasse d’épinards hachés

• 2 carottes râpées

• 1/2 tasse d’edamames écossés

• 1/2 tasse de maïs en grains

• 2 oignons verts finement ciselés

• 1/4 de tasse de noix de cajou non salées grillées finement hachées

• Sel et poivre

• 1 lime coupée en quartiers

Préparation

1. Dans un bol, mélanger les rubans de concombre et le vinaigre de riz. Laisser mariner tout au long de la préparation.

2. Dans un petit bol, mélanger la végénaise et la sauce sriracha.

3. Dans une grande poêle à feu moyen-vif, verser l’huile d’olive et faire griller le tempeh de 5 à 7 minutes, jusqu’à ce qu’il soit bien doré.

4. Assembler le bol en commençant par le riz et en étageant ensuite la moitié de la végénaise épicée et les épinards. Couvrir le tout de de concombre mariné, de carottes râpées, des edamames, de maïs en grains, de l’oignon vert, des noix de cajou et des cubes de tempeh. Saler et poivrer. Servir aussitôt avec les quartiers de lime et le reste de la végénaise épicée.

«Vous retrouverez [le tempeh] dans la section des aliments biologiques de votre épicerie, le plus souvent dans les congélateurs, indique Eve-Lyne Auger. Pour ma part, je vous suggère de vous procurer le tempeh mariné à la thaï du restaurant Aux Vivres. Vous trouverez facilement leurs points de vente sur leur site internet.»

