Six bières collaboratives québécoises sont lancées aujourd’hui, mais la liste des détaillants n’est pas connue.

Le but de cette initiative de la Maison des régions et de Passeport en fût est de proposer une véritable chasse au trésor à la bière. «C’est une quête, on lance le défi aux gens du Québec de trouver toutes les collaborations, à la Pokémon», explique Catherine Roux, cofondatrice de Passeport en fût.

L’idée derrière la série est de faire collaborer six brasseries montréalaises avec six brasseries de région. «Je leur ai demandé leur inspiration du moment et les forces de chaque brasserie pour qu’ils les mettent ensemble, continue-t-elle. On a des styles très variés, pas toutes des IPA, et qui représentent vraiment les microbrasseries.»

Les détaillants chez lesquels seront distribuées les bières, en quantité assez limitée, n’ont pas été révélés à l’avance pour ne pas créer des files devant les commerces. «Ça va être bien réparti au Québec. J’ai envie que la tablette soit démocratisée et accessible», juge l’organisatrice.

Les six bières à trouver :

• Lager rousse acidulée vieillie en fût de chêne – Brewskey et Maltstrom

• Porter anglaise – Harricana et Dunham

• New Belgian IPA – Brouhaha et Bois Blanc

• Saison aux fleurs sauvages – MaBrasserie et Pit Caribou

• Breakfast Berliner Weisse – Boswell et Riverbend

• IPA au seigle aux fruits de sureau et argousier – La Succursale et Côte-du-Sud