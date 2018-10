Manger dans les meilleurs restos en ville en formule table d’hôte trois services à petit prix, voilà la recette du succès de l’événement MTLàTABLE. C’est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles adresses – il y a 150 restaurants participants, dont plusieurs petits nouveaux! – pour moins de 50$.

Petit palmarès des tables qu’on se promet d’essayer du 1er au 11 novembre. Si ça vous intéresse, hâtez-vous de réserver, car les places s’envolent à vitesse grand V.

Asado



Le Hvor, un des restos les plus en vue dans Griffintown ces deux dernières années, a cédé son local au Asado, qui se spécialise dans les grillades argentines. Le chef Phil Tees promet d’ailleurs «un menu savoureux s’inspirant de plusieurs méthodes de cuisson sur braise où 90 % des aliments touchent les flammes, de votre premier cocktail jusqu’au dessert». Durant l’événement, il propose notamment une intrigante salade de betterave sur braise, du porc lentement braisé sur feu de bois d’érable ou encore un dessert agrémenté de banane fumée. Le décor a aussi été radicalement transformé; le blanc pur du Hvor a été troqué contre une ambiance minimaliste et feutrée très sombre avec des accents de bois.

Table d’hôte à 43$ durant l’événement

1414, rue Notre-Dame Ouest

Pastel

Ouvert depuis quelques mois à peine, le dernier-né du chef Jason Morris et du maître d’hôtel Kabir Kapoor (Le Fantôme, Ssense Café) a déjà séduit les habitués de la rue McGill, avec sa cuisine créative et spontanée qu’on ne peut associer à aucun pays en particulier. Le menu, qui change régulièrement, a été arrêté le temps de MTLàTABLE (même si on nous avertit déjà qu’il pourrait être «sujet à changement») : foie gras ou thon rouge en entrée; flétan ou canard en deuxième service… ça promet! On aime également tout de l’aménagement de leur lumineux local : vieux murs de brique, confortables fauteuils et cuisine ouverte, avantageusement située en plein centre de l’espace.

Table d’hôte à 43$ durant l’événement

124, rue McGill

SLK RD

Tout beau, tout chaud, un nouveau resto vient d’ouvrir ses portes au centre-ville. En proposant un menu inspiré de la route de la soie, entre l’Europe et l’Asie, le chef Athiraj Phrasavath a placé la barre haut. «Êtes-vous prêt à vivre une expérience magique?» demande-t-on sur la page Facebook du restaurant. Magique, on ne sait pas, mais en tout cas, les présentations marquent déjà les esprits, à commencer par ce plat de bœuf haché servi sur une épée turque (!). Il ne semble pas figurer au menu de MTLàTABLE, mais qui nous dit que les rillettes de lapin, le tartare de canard, le cerf de Boileau ou encore le flétan ne bénéficieront pas d’un traitement tout aussi

spectaculaire?

Table d’hôte à 33$ durant l’événement

2042, rue Peel