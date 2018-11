Si l’ouverture d’un cinquième Ryu Sushi a éveillé notre intérêt, ce n’est pas en raison de son emplacement – avantageusement situé à quelques pas de la station Atwater – ni de son décor zen et de son ambiance paisible signés MWAD. Cet «autre» restaurant de sushis se distingue toutefois en intégrant un bar à thé matcha, nommé Livia, un concept appelé à se répandre à Montréal, croit l’un des copropriétaires, Derby Renelick.

«Ici à Westmount, c’est le premier, mais notre idée, c’est d’en ouvrir d’autres, annonce-t-il en entrevue. [Les bars à matcha] sont déjà très populaires à Los Angeles et à New York, et nous essayons d’apporter cette tendance à Montréal.»

Au comptoir du Livia, il est non seulement possible de commander un matcha latté préparé à partir de matcha japonais de grade cérémoniel, mais aussi des cafés et des thés verts traditionnels. De 7 h à 17 h, on y propose aussi des petits- déjeuners et des goûters, comme des bols d’açai ou des tartines. La cuisine du Ryu prend la relève de 11 h jusqu’à tard, avec ses sushis et autres pokés.

À noter qu’une sixième succursale de Ryu s’apprête à ouvrir ses portes sur l’avenue Laurier, dans le Mile End.

4185, rue Sainte-Catherine O.