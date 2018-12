Les vins, les bières et en particulier les spiritueux locaux gagnent du terrain et remportent même des prix! La preuve par huit.

La Grande Hermine, Distillerie Fils du Roy, 50$

Voici le premier pastis québécois. Lancé cet automne, il a déjà remporté une médaille de bronze à l’International Wine and Spirit Competition.

Le Rye, Maison Sivo, 46$

Le premier whisky de la Maison Sivo, nouvellement sur le marché et affiné en fût de porto, a aussitôt été nommé meilleur Rye au Canada en 2018 par la Toronto Whisky Society.

VodkaLight, Artist in Residence, 39,25$

Une microdistillerie de Gatineau vient de lancer ses deux premiers produits : un gin fabriqué à partir de huit aromates et une vodka légère réduite en calories et sans gluten. Cette dernière nouveauté est marquée par le grain et la noix de pin, laissant deviner des notes florales, de fruits tropicaux et de poivre.

Dandy Old Tom Gin, Domaine Lafrance, 55$

Le Domaine Lafrance a lancé cet automne un petit nouveau. Le Dandy Old Tom Gin est vieilli en vieux fûts de cabernet-sauvignon et est additionné de sirop d’érable du Domaine. Profil: aromatique doux, boisé et sucré.

Aquavit Belle Isle, Absintherie des Cantons, 38$

Située dans les Cantons-de-l’Est, l’Absintherie propose cette année un aquavit aux arômes caractéristiques de carvi, auxquels s’ajoutent des notes de fenouil et d’aneth. À déguster quel sur glace ou encore en martini.

Vodka noire, Hounds, 39,50$

Du côté de Saint-Jean, Terre-Neuve, une entreprise vient de lancer une vodka noire. Cet élixir surprenant est obtenu grâce à des «minéraux fulviques» filtrés au charbon.

Dry Gin, Portage, 45$

Distillé à Montréal, ce dry gin aux arômes herbacés et citronnés s’est distingué à Londres pas plus tard que cet été, où il a remporté une médaille d’or.

Crème de menthe Isabelle, Les Subversifs, 33$

La microdistillerie Les Subversifs, en Montérégie, a revu son image de marque. Résultat? Un nouveau nom pour sa crème de menthe, entre autres, en hommage à la métisse Isabelle Montour, qui a fait sa marque au XVIIIe siècle en tant qu’interprète et diplomate. La crème de menthe Isabelle est infusée de feuilles de menthe poivrée bio.