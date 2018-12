Servi à l’occasion d’une fête, un plateau de blinis saura toujours plaire. Pour leur donner plus de caractère, Béatrice Peltre, du blogue La tartine gourmande, aime les préparer avec de la farine de sarrasin et une garniture qui offre du croquant et de l’onctuosité en bouche.

Ingrédients

Pour 20 à 22 blinis de 3 pouces (7,5 cm)

Vous avez besoin d’un emporte-pièce cannelé de 2 ½ pouces (6,25 cm).

Pour les blinis

²∕³ tasse (160 ml) de lait entier

¹∕³ tasse (80 ml) de babeurre, à température ambiante

¹∕³ tasse (50 g) de farine de sarrasin

¹∕³ tasse (50 g) de farine de millet

¹∕³ tasse (40 g) de farine de quinoa

2 c. à soupe de fécule de maïs

1 c. à thé de levure sèche active

¼ c. à thé de sel de mer

2 gros œufs, séparés, à température ambiante

Huile de carthame, pour la cuisson

Au moment de servir

10 tranches de saumon fumé coupées en deux

Crème fraîche

1 grosse pomme verte évidée et coupée en tranches fines, arrosée de jus de citron

Aneth haché

Préparation

Dans une casserole, faites chauffer le lait jusqu’à ce qu’il soit tiède. Ajoutez le babeurre et mélangez.

Dans un bol, combinez les farines avec la fécule de maïs, la levure et le sel de mer. Versez la préparation au lait et mélangez avant d’ajouter les jaunes d’œufs. Mélangez jusqu’à ce que la pâte soit lisse. Couvrez le bol avec un linge à vaisselle propre et mettez dans un coin chaud de la maison à l’abri des courants d’air. Laissez la pâte lever pendant environ une heure, jusqu’à ce que des bulles se forment à la surface.

Dans un autre bol, battez les blancs d’œufs jusqu’à ce que des pics se forment, et incorporez-les à la pâte en soulevant la masse à l’aide d’une maryse. Couvrez à nouveau avec le linge et laissez la pâte lever encore pendant une heure.

Dans une poêle, faites chauffer l’huile à feu moyen. Déposez 2 c. à soupe de pâte pour chaque blini, en formant autant de blinis que possible. Cuisez jusqu’à ce que des bulles se forment à la surface (cela prend entre 1 et 2 minutes), puis retournez-les et continuez la cuisson pendant encore 1 minute. Réservez.

Une fois les blinis cuits, utilisez un emporte-pièce cannelé de 2 ½ pouces (6,25 cm) pour découper de jolies formes.

Avant de servir, garnissez les blinis avec une tranche de saumon fumé pliée en deux, une noix de crème fraîche, une tranche de pomme et de l’aneth haché.

Tirée de…



Frais & Festif, recettes pour une vie équilibrée, Béatrice Peltre, Parfum d’encre