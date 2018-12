Que ce soit pour glisser sous le sapin ou même pour remplir les bas de Noël, les cadeaux gourmands ont la cote. Voici quelques suggestions pour tous les goûts et à tous les prix.

Pour les cuistots amateurs

L’émission Curieux Bégin a soufflé 10 bougies cette saison, et un livre a été publié pour souligner l’événement. C’est l’occasion de (re)découvrir plus de 70 recettes, dont les dix préférées des téléspectateurs, comme le fameux Poulet avec un citron dans l’cul, la Salade d’amour ou les Tartelettes à l’érable de Janette.



Curieux Bégin – 10 ans de cuisine, plaisir et vino, Christian Bégin et Nathalie Béland, Les Éditions Cardinal

Pour les gourmands

Le chocolat chaud, c’est bon, mais rien ne bat une tasse de chocolat à boire après un après-midi passé à faire des bonshommes de neige.



Chocolat à boire Americocoa, Cacao 70, 20$ les 400g

Pour les inconditionnels du DIY

Les adeptes du DIY seront ravis de recevoir tout le nécessaire pour fabriquer eux-mêmes leur propre fromage. On commence par la ricotta, dont la recette est des plus faciles à maîtriser, puis on monte en grade jusqu’à fabriquer son propre halloumi!



Kit de fabrication de fromage artisanal maison, U MAIN, à partir de 23 $ à u-main.ca

Pour les œnophiles

Découvert grâce à la sommelière Sophie Allaire du restaurant Joséphine, ouvert cet été sur la rue Saint-Denis, ce mousseux rosé qui n’a rien à envier aux cava et prosecco de ce monde est élaboré à l’Île d’Orléans.



Mousse des vents, Seigneurie de Liret, 29 $ (vendu uniquement au vignoble)

Pour le maître du grill

Cet assortiment de produits plaira à coup sur à tous les maîtres du grill. Il comprend un couteau de chef, un thermomètre et une sauce bourbon érable pour rehausser les grillades.



Ensemble Pour l’amoureux de la bouffe, BBQ Québec, 52$

Pour le fou des salades

Nouvellement lancée en ligne, cette boutique virtuelle propose les produits d’une quarantaine d’artisans québécois triés sur le volet, comme la vinaigrette à la courge de Lökkö, la moutarde forestière d’Origine Boréale et la spatule en bois de Kopo.



Ensemble cadeau Fou de salade, 51 $ (emballage inclus) à la boutique en ligne tastebudsboutique.com