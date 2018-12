Des passionnés sherbrookois du café font tranquillement leur place au centre-ville de Montréal.

Après avoir ouvert des comptoirs corporatifs chez Ubisoft et Radio-Canada, Brûleries Faro a choisi la rue Sainte-Catherine Ouest pour sa première boutique montréalaise, ouverte ce mois-ci. Stratégiquement située en face de l’Université Concordia, le nouveau café ne désemplit pas depuis l’ouverture, attirant autant les étudiants que les travailleurs du coin avec ses cafés de spécialité.

Suivant la tendance du moment, Brûleries Faro mise par ailleurs déjà sur la vaisselle réutilisable et n’utilisera plus, dès janvier, que des gobelets compostables, indique le barista Jean Courchesne, gestionnaire de la boutique.

Bon à savoir: en plus des boissons à emporter ou à consommer sur place, la brûlerie propose une grande variété de cafés en grains fraîchement torréfiés pour la maison. Elle s’est même associée au chef Danny St Pierre pour créer un mélange exclusif alliant les notes florales et acides du Tarrazú costaricain au caramel du Peaberry tanzanien et à l’onctuosité du Kapi Royal indien.

Autre coup de coeur du chef? Un café d’origine dont les grains d’appellation Waykan, cultivés en altitude au Guatemala et récoltés à la main, proviennent de fermes du Huehuetenango.

1444, rue Sainte-Catherine Ouest (station Guy-Concordia)