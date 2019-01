Les habitués du Europea (et même les autres) attendaient avec impatience l’ouverture officielle du nouveau restaurant de Jérôme Ferrer, en opération depuis quelques jours. On peut d’ores et déjà dire que le chef n’a déçu personne avec une proposition unique en son genre concoctée en collaboration avec le metteur en scène René Richard Cyr.

«De la porte d’entrée à la porte de sortie, on propose une expérience», résume le metteur en scène québécois. Musique, vidéo, lunettes 3D même… rien n’est laissé au hasard pour titiller tous les sens des convives, sans pour autant trop en mettre.

«Le défi, continue-t-il, c’est qu’il fallait quand même que les plats restent la vedette. Comme on dit, il ne faut pas que la robe soit plus belle que la fille! [rires] Ce n’est pas un souper-spectacle. Le souper, c’est le spectacle.»

L’expérience est ainsi organisée autour d’un menu dégustation 12 services, représentation de 2h30 qui commence avec un médaillon de homard servi en cafetière Cona, en passant par un parfait de foie gras au caramel et un trio de boeuf. Les clients sont même invités à préparer leur propre fromage frais.

«Sur les 12 services, il y a 30 plats, toujours en petites portions. Ça veut dire que quand il y a 100 couverts, c’est 3 000 plats à sortir, calcule le chef. C’est du sport!»

On comprendra qu’avec une telle organisation, on oublie les menus du marché qui changent presque chaque semaine. Cette première mouture du nouveau menu dégustation devrait être servi pour au moins huit mois, précise Jérôme Ferrer. «On va le faire évoluer avec la garniture et la présentation», indique-t-il.

Le plus beau commentaire que j’ai reçu, c’est que les gens se sentent comme au Cirque du Soleil. Il y a tellement d’éléments qu’ils savent qu’ils n’ont pas tout vu et ils ont envie de revenir très vite pour revoir ce qu’ils ont manqué. – Jérôme Ferrer

Le travail du chef et de son équipe en cuisine fait aussi partie du spectacle. D’ailleurs, ils oeuvrent dans un espace tout vitré où on peut les observer à loisir durant la soirée.

Plus qu’un menu dégustation

Même si on parle énormément de l’expérience gastronomique inusitée du nouveau Europea, le concept ne s’arrête pas là. L’immense local dispose également d’une zone bar et brasserie dotée d’un menu distinct de plats à partager le midi comme le soir.

En après-midi, on y proposera aussi un Afternoon Tea à l’anglaise avec petits canapés et scones.

Enfin, par une seconde porte donnant sur le boulevard René-Lévesque Ouest, la clientèle d’affaires aura accès à un comptoir de sandwichs et salades pour emporter ouvert de 11h à 22h.

1065, rue de la Montagne

Menu dégustation: 150$ par personne

Menu bar et brasserie à la carte: de 16,30$ à 21,50$

Afternoon Tea: 35$ par personne