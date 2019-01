L’institution établie au 4350, rue Saint-Denis depuis 20 ans (parce que peu de choses avaient changé depuis l’époque Bières et compagnie) ferme ses portes aujourd’hui. Des sources bien informées ont confirmé que les propriétaires ont été acculés à la faillite.

Pourtant, le restaurant avait subi une cure de rajeunissement pas plus tard que l’automne dernier. Le décor avait alors été rafraîchi, misant sur le crème et les boiseries d’origine, alors que la carte avait été complètement transformée. Il semble que ça n’ait pas été assez.

Orchestrée par les trois jeunes copropriétaires de l’endroit, Tim Auger, Michaël Grégoire et le chef Étienne Demers (Accords, Les 400 Coups, Hoogan et Beaufort), la métamorphose de la Brasserie proposait notamment un nouveau menu «qui reste accessible tout en étant plus raffiné», avait expliqué en entrevue Michaël Grégoire, rencontré juste avant Noël.

Sur les médias sociaux, des habitués avaient quand même reproché au trio d’avoir éliminé des classiques comme la soupe à l’oignon et à la bière noire.