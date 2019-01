Un second Fiorellino (littéralement, petite fleur en italien) a ouvert ses portes l’automne dernier sur l’avenue Laurier. Et pas n’importe où: dans l’ancien local du Laurier BBQ.

Depuis trois ans, l’équipe du Fiorellino a fait sa marque au centre-ville – sur la rue de la Gauchetière – avec ses pizzas à croûte mince et ses pâtes maison. Cette deuxième adresse reprend la même recette, mais avec une carte un brin plus recherchée proposant aussi des plats de viande, la traditionnelle porchetta et des poissons.

«De la nourriture pour rendre les gens heureux»: voilà comment le propriétaire, Massimo Lecas, décrit le menu du Fiorellino Laurier, toujours élaboré par le chef Erik Mandracchia.

Et c’est exactement ça. On y va tout spécialement pour partager une pizza entre amis ou goûter une bon cru italien d’importation privée.

À noter que le décor du nouveau Fiorellino a été conçu par le designer Jean-Guy Chabauty (Moderno).

381, avenue Laurier Ouest