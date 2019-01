Les nouveautés ne manquent pas sur les tablettes. Métro a goûté cinq nouveaux produits qui se démarquent particulièrement à l’heure du petit déjeuner.

Tout en un

Nourrissant et rapide à préparer : voilà les critères principaux qui ont guidé xxxx jeunes entrepreneurs d’ici dans le développement de leur solution de petit-déjeuners équilibrés. On les prépare la veille, à la manière d’un gruau sans cuisson, en mélangeant le contenu d’un sachet (végétalien et sans gluten) à du lait (végétal si on le souhaite), des fruits et des garnitures au choix. Quatre saveurs, Cacao, Arachides + érable, Chai et Vanille sont offertes pour le moment.

Muesli à préparer la veille Holos, 65$ pour 12 sachets ou 5$ le sachet en abonnement mensuel sur liveholos.com

L’Islande dans le frigo

Au tour de Liberté de proposer sa réinterprétation du skyr, ce yogourt à la texture quasi fromagée, dense et soyeuse, d’origine islandaise. La marque assure qu’il s’agit de son yogourt le plus protéiné, avec jusqu’à 19 g de protéines par portion, ce qui en fait une excellente base pour le petit déjeuner, surtout si on opte pour la version nature, sans sucre ajouté. Quatre autres saveurs bonifient toutefois la gamme. Notre préféré? Celui à la noix de coco!

Liberté Skyr à la noix de coco, 5$ les 500 g

Café unique

Avec sa gamme de produits fins, Christian Bégin s’est donné pour mission de faire connaître des producteurs locaux d’exception. C’est ainsi que l’animateur est associé au Moussonneur, qui se distingue avec ses grains de café trempés dans l’eau de mer des Îles de la Madeleine, puis séchés au soleil avant d’être torréfiés. Son café s’apparenterait à celui des années 1700, qui voyageait de l’Inde à l’Angleterre en bateau pendant six mois. Une expérience des plus intéressantes!

Curieux café moussonné des Îles-de-la-Madeleine (trois variétés offertes, deux moulus filtre et un en grains), Curieux produits, 10$ en exclusivité chez Rachelle Béry et IGA

Granolas sans gluten

Puisque c’est tendance, Fourmii bionique propose depuis peu toute une gamme de granolas sans grains céréaliers faits à partir de noix et de graines uniquement. Tout comme les autres produits de la marque, ils sont fabriqués à Montréal à partir d’ingrédients locaux, bios et équitables. Coup de coeur absolu pour la nouvelle saveur Zen, fabuleux amalgame de noix de coco salée et grillée, graines de citrouille, sésame noir et thé matcha.

Granulas Nutbrown Zen, Fourmi Bionique, 5,59$ sur http://www.lafourmibionique.com

Yogourt végé

Avec sa texture très comparable aux yogourts classiques, le nouveau dessert végétal signé Maison Riviera intéressera autant les personnes végétariennes que celles qui sont allergiques aux produits laitiers. C’est bien la première fois qu’une marque de produit laitiers propose une solution de rechange à ses gammes phares! Fabriqués à partir de lait de coco et de fruits, les «délices» ne sont pas trop sucrés (18 g de glucides dont 9 g de sucre par 175 g). Il faut toutefois s’attendre à une quantité de gras saturés un peu plus élevée que ce qu’on trouve dans les produits laitiers (6 g contre 3,5 g, en raison de l’utilisation de lait de coco).

Délices végétaux au lait de coco (offerts en trois saveurs: ananas et coco, framboise et cassis et mangue et fruits de la passion), Maison Riviera, 5,79$ les 500 g