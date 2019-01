Une pizzeria pilotée par Stefano Faita et Michele Forgione (Impasto, Gema) devrait ouvrir au printemps, «fin avril, début mai», ont confirmé les deux restaurateurs en entrevue.

Situé sur la rue Jarry, dans l’ancienne pizzeria Filoti, l’établissement proposera les grands classiques de la cuisine italienne: des pâtes et des pizzas. «C’est un peu comme si Impasto et Gema avaient eu un enfant», illustre à la blague Stefano Faita.

Pour la première fois, le duo offrira en outre un service de livraison. «Nous avons développé une croûte qui nous permettra de les livrer», continue M. Faita, expliquant que les pizzas du Gema, meilleures consommées sur-le-champ, supportent mal la livraison. Le service sera limité au quartier Villeray pour les premiers temps, précise-t-il néanmoins.

Déjà, les rénovations vont bon train. «Si vous passez devant [le 206, Jarry Est], vous verrez que tout a été démoli», indique-t-il.

Des pizzas congelées en épicerie

Ce mois-ci, le duo a par ailleurs lancé une nouvelle gamme de pizzas au rayon des surgelés.

En quoi se distinguent-elles de la compétition? D’abord, leurs quatre variétés de pizza sont élaborées à partir d’ingrédients simples et ne contiennent ni arômes artificiels ni agents de conservation. Ensuite, l’entreprise a choisi des ingrédients d’ici, incluant la fameuse sauce à pizza Faita-Forgione déjà commercialisée dans les supermarchés et du pepperoni fabriqué exclusivement pour eux.

Métro a goûté

Les pizzas surgelées ne sont certainement pas le plat le plus santé, mais à l’occasion, elles dépannent.

On aime particulièrement la croûte développée pour cette nouvelle gamme, bien moelleuse sans pour autant être trop épaisse – Stefano Faita admet d’ailleurs en être très fier –, et les garnitures sans flafla.

Le rayon des pizzas surgelées était certes déjà bien garni. Cela dit, pour une marque d’ici, on dit toujours oui!

Les pizzas Stefano Faita sont offertes en quatre saveurs (Pepperoni, Saucisses et poivrons rouges, Tomates et fromage et Épinards et ricotta) dans les IGA et certaines autres épiceries. 7$.