La septième Poutine Week commence ce 1er février 2019. Jusqu’au 7 février, les amateurs comme les fins gourmets sont invités à déguster les poutines signature de dizaines de restaurants montréalais (et ailleurs dans la Belle Province). Coup d’œil sur les créations 2019 de certains lauréats de l’année dernière.

Le Gras Dur

Le Gras Dur avait remporté un prix Choix populaire en 2018 pour sa Poutine aux fruits de mer. Cette année, le chef a créé une spectaculaire Poutine au bœuf Wellington, surmontée d’une pâte feuilletée joliment décorée.



195, rue de Bellechasse

Taboo Cuisine Rebelle

La Poutine Zombie de Tabou Cuisine Rebelle a remporté le Choix des juges en 2018. Le restaurant de L’Assomption, dont la seconde succursale a vu le jour au centre-ville de Montréal l’année dernière, arrivera-t-il a répéter l’exploit avec la Poutine El Cabròn, des frites Yukon Gold recouvertes de fromage en grain, de chili au boeuf, maïs et haricots rouges et accompagnés d’un soupçon de demi-glace au porto?



2025, rue Drummond

La Bêtise

Après sa poutine au poulet frit et gaufre, qui lui a valu une mention pour la recette la plus créative en 2018, La Bêtise propose une Poutine pâté chinois. Chose certaine, difficile de faire plus québécois!

6015, rue Saint-Hubert

Taverne F par Ferreira

Même si la Taverne F ne comptait pas au nombre des finalistes l’année dernière, gageons que la poutine de cette année – Poulet chouriço vinho – pourrait bien remporter les honneurs avec ses garnitures de poulet portugais, de chorizo grillé, le tout nappé de sauce au vin rouge et au vinaigre de xérès.



1485 Rue Jeanne-Mance