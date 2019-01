Le Danemark a décroché mercredi soir près de Lyon le Bocuse d’Or, devant la Suède et la Norvège, lors de cette édition qui a rendu hommage à deux grands noms de la gastronomie, décédés en 2018, Paul Bocuse et Joël Robuchon.

Kenneth Toft-Hansen, qui avait déjà participé à l’édition 2015 de la finale de ce prestigieux concours de cuisine, est propriétaire d’un hôtel-restaurant, le Svinkløv Badehotel, sur le littoral nord du Jutland.

Ce succès scandinave s’explique, selon le vainqueur, par leur «grande expérience de la compétition». «Ces goûts, cette fraîcheur, c’était le bon moment», a-t-il estimé devant la presse, statuette dorée en main.

«C’est un travail d’équipe plus que celui d’un seul homme», a également déclaré M. Toft-Hansen, dont l’équipe a également reçu le prix du meilleur commis, décerné à Christian Wellendorf.

Vingt-quatre chefs – dont deux femmes – venus du monde entier se sont affrontés durant deux jours autour de deux plats typiques de la gastronomie française: une chartreuse de coquillages, clin d’oeil au chef Joël Robuchon décédé en août, et un carré de veau rôti, en hommage à Paul Bocuse, illustre fondateur de ce concours décédé voici un an.

Chaque équipe avait 5h35 pour exécuter leurs réalisations et rivaliser d’originalité.

«J’ai vu un travail exceptionnel, il n’y a même pas de mot, c’est beau et c’est bon», a déclaré à l’AFP le président d’honneur du jury, le chef triplement étoilé Christophe Bacquié.

La France qui a remporté sept fois le Bocuse d’Or, s’est contenté du prix du meilleur thème assiette. En 2017, le vainqueur était les États-Unis.

La statuette dorée à l’effigie de Paul Bocuse, fondateur de cette «coupe du monde» de la cuisine, a été remise par son fils Jérôme, président du concours depuis 2017 et président du Sirha, salon international de la restauration.

Ce salon, à destination des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration accueille durant cinq jours plus de 200 000 visiteurs et quelque 25 000 chefs, selon sa directrice générale Marie-Odile Fondeur.