Partager des photos de sa nourriture, c’est une façon très créative de faire connaître ses coups de cœur et ses meilleures adresses en ville.

Dans cette optique, le Foodlab de la Société des arts technologiques (SAT) propose des soirées où Instagram est à l’honneur. Voilà pourquoi vous aurez besoin de ces quelques trucs pour mettre vos assiettes en valeur.

La lumière naturelle

Placez toujours l’assiette près d’une source de lumière naturelle afin de garder les couleurs aussi près de la réalité que possible. «Si un plat n’est pas photographié à la lumière naturelle, abstenez-vous d’en publier la photo», conseille Josiane Marquis, de Café Jojo. Voilà pourquoi il y a plus de photos de brunch et de lunch que de souper dans les médias sociaux.

Une assiette de truite fumée, montée par Kerrie Ahern, photographiée sous deux angles différents.



L’angle et la hauteur

«La mode est aux photos prises de haut», explique Eva Wang, de EatWithEva. Elle ajoute cependant qu’on peut prendre notre nourriture en photo sous tous ses angles et à plusieurs hauteurs différentes. Si vous êtes à la maison, n’hésitez pas à monter sur une chaise pour avoir une belle vue d’ensemble.

Les accessoires

L’instagrammeuse Kerrie Ahern recommande de garder l’œil ouvert pour faire de belles trouvailles vintage, par exemple des couverts originaux ou des linges à vaisselle colorés, afin d’agrémenter ses photos. Les plus passionnés peuvent traîner avec eux leurs accessoires préférés pour faire de jolies photos en tout temps.

La bouffe santé

Afin d’avoir un maximum de «j’aime» sur Instagram, privilégiez les photos de nourriture santé. En ce moment, il y a un gros engouement pour les rôties à l’avocat, les sushi-burgers et les plats végétaliens. Les cafés latte sont aussi des classiques qui vous vaudront assurément plusieurs mentions.

Fond blanc et aliments colorés

Mieux vaut photographier vos assiettes sur un fond blanc ou épuré et jouer sur les couleurs des aliments et de la coutellerie. Plus une photo est claire et vibrante, plus elle attire le regard des utilisateurs d’Instagram.

Pour aller un peu plus loin: le «food plating»

Repositionner les aliments dans son assiette, c’est ce qu’on appelle le «food plating». Au restaurant, les assiettes sont souvent très bien montées donc pas besoin de les retoucher. À la maison, variez les positions des aliments pour créer des assiettes alléchantes.

À la SAT

Dès le 2 mai, vous êtes invités aux soirées Flashlab au Foodlab de la SAT pour y rencontrer des instagrammeurs, visiter la galerie de photos de nourriture et instagrammer vos plats sur une table préparée et bien éclairée.