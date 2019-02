Les fraises du Québec commencent à arriver sur les étals. Pour profiter à fond de la saison de ces petits fruits rouges, voici une recette de Rouleaux impériaux à la fraise, au fromage de chèvre, aux pistaches et au miel issue du livre Mangez Québec!

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 12 minutes

Ingrédients pour 8 rouleaux

250 g (8 oz) de fromage de chèvre à pâte molle, à température ambiante

125 g (4 oz) de mascarpone, à température ambiante

50 g (1⁄3 tasse) de pistaches hachées grossièrement

2 c. à soupe de miel

4 feuilles de pâte phyllo

60 ml (¼ tasse) de beurre fondu

150 g (1 tasse) de fraises coupées en petits dés

1 c. à soupe de sucre cristallisé (à gros cristaux)

Méthode

Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Tapisser une plaque de cuisson de papier sulfurisé.

Dans un bol, mélanger le fromage de chèvre, le mascarpone, les pistaches et le miel. Réserver.

Sur un plan de travail propre, déposer les feuilles de pâte phyllo et les couper en deux de façon à obtenir huit rectangles. Badigeonner le haut de chaque rectangle de beurre fondu. Répartir la garniture au chèvre au bas des rectangles, garnir de dés de fraises et rouler comme des cigares. Déposer les rouleaux sur la plaque de cuisson. Badigeonner le dessus des rouleaux avec le beurre qui reste et saupoudrer de sucre cristallisé.

Enfourner et cuire environ 12 minutes ou jusqu’à ce que les rouleaux soient dorés.

Tirée de…

Mangez Québec!

Les éditions de l’Homme