Depuis plusieurs années, de plus en plus d’enfants aux besoins particuliers fréquentent les services de garde. Afin de mieux préparer les éducateurs à l’enfance, une nouvelle attestation d’études collégiales (AEC) en éducation inclusive dans les services de garde est depuis peu offerte par le département de formation continue du Cégep Marie-Victorin.

Conçue en collaboration avec une équipe de spécialistes multidisciplinaires afin de répondre aux besoins actuels des éducateurs, cette attestation permet d’acquérir des compétences pour favoriser l’inclusion d’enfants aux besoins particuliers dans les différents milieux de garde. «Cette nouvelle AEC répond à un besoin observé directement par les services de garde», souligne Marie Cousineau, conseillère pédagogique à la formation continue du Cégep Marie-Victorin.

Si les éducateurs à l’enfance possèdent déjà une base grâce à une formation de 3 heures dans le cadre du DEC en echniques d’éducation à l’enfance, cette nouvelle AEC de 360 heures s’adresse à tous les éducateurs qui travaillent avec les enfants de 0 à 12 ans dans tous les milieux de garde. «Elle permettra aux éducateurs à l’enfance de mieux planifier et structurer la démarche d’intégration qui se déploie en quatre phases: l’observation et l’analyse des besoins des enfants, la planification et l’organisation des moments de vie, l’intervention adaptée ainsi que la réflexion et la rétroaction concernant les actions éducatives auprès des enfants à besoins particuliers», détaille Mme Cousineau.

La formation sera composée de sept cours et pourra être suivie à temps plein ou à temps partiel. Elle deman­de toutefois d’être titulaire d’un diplôme en techniques d’éducation à l’enfance (DEC ou AEC). «Une combinaison d’expérience ou d’études pourrait être considérée comme une équivalence pour les candidats souhaitant suivre la formation», fait remarquer la conseillère pédagogique, en précisant que le programme s’inscrit dans le cadre de la démarche de reconnaissance des acquis et des compétences.