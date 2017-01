Dans une vie professionnelle, il vient de ces moments où on est en droit d’exiger une révision salariale. Voici 10 moments où on a raison d’exiger une augmentation.

On a dépassé ses objectifs

Offrir une performance qui dépasse les attentes constitue certainement la voie royale pour obtenir une augmentation de salaire. Alexandre Fausse, directeur des ressources humaines chez Kerry Canada, le reconnaît lui-même: «Pour nous, c’est une bonne pratique de rétention et de reconnaissance que de donner des augmentations salariales plus fréquentes à un employé en début de carrière qui a une bonne performance.»

On a un comportement fédérateur

«Quand on se présente pour renégocier son salaire, explique Sylvia Galinier, coach professionnelle certifiée, il y a des arguments visibles, comme le rendement, mais il y a aussi des éléments intangibles, comme l’attitude. Si on est une personne fédératrice et que le taux de roulement est très bas au sein de notre équipe, cela fait partie des arguments à mettre de l’avant au moment de la négociation.»

On a obtenu une promotion

Promotion rime habituellement avec nouvelles responsabilités. «Dans ce contexte, il est certainement justifié de demander une augmentation de salaire», confirme Sylvia Galinier.

Nos responsabilités et nos tâches ont augmenté

Parfois, la surcharge de travail vient sans changement de poste. La coach professionnelle suggère alors de se baser sur sa description de tâches pour justifier une augmentation de salaire: «Il est préférable de ne pas trop attendre, sinon l’employeur pourrait tenir cela pour acquis.»

On travaille sur la route

Un emploi de représentant exige des déplacements fréquents, loin de la famille. Cet inconvénient a un coût, et la plupart des employeurs sont prêts à le défrayer. «Chez Kerry Canada, illustre Alexandre Fausse, les déplacements font partie des inconvénients du poste. Cela influence donc le salaire à la hausse.»

L’ancienneté

Généralement, les emplo-yeurs sont très soucieux de l’équité interne entre leurs employés. «Les augmentations de salaire sont faites en fonction du positionnement dans l’échelle salariale et respectent le programme d’équité salariale de l’entreprise», confirme le directeur des RH. L’ancienneté est donc un critère à mettre de l’avant.

On est courtisé par la concurrence

Par ailleurs, Alexandre Fausse reconnaît que le souci d’équité vient aussi de l’extérieur de l’entreprise. Les professionnels qui œuvrent dans des secteurs en croissance ont ainsi le gros bout du bâton pour renégocier leur salaire.

Pour suivre le coût de la vie

Certaines entreprises accordent des hausses annuelles automatiques allant de 0 à 3% pour suivre le coût de la vie. «Mieux vaut s’informer de la politique de l’entreprise au moment de l’embauche», prévient toutefois Sylvia Galinier.

L’entreprise a le vent dans les voiles

«Quand on désire renégocier son salaire, il faut choisir son moment, conseille Sylvia Galinier. Si vous savez que l’entreprise ne va pas bien, il est peut-être plus sage d’attendre le trimestre suivant.» Inversement, une entreprise en forte croissance sera plus encline à partager ses succès.

Amener un ou plusieurs nouveaux clients

«Plus vous rapportez d’argent, plus l’entreprise est disposée à augmenter votre salaire, cela va ensemble!» conclut la coach professionnelle.