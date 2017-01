Vous souhaitez trouver un emploi en France, au Japon, au Mexique, en Californie ou ailleurs? Par où commencer? Suivez le guide!

Le long parcours du combattant. Voilà à quoi peuvent faire penser les mille et une étapes à franchir avant de se trouver un emploi dans un pays qui n’est pas le sien. Néanmoins, une bonne préparation avant le départ ou une flexibilité et une ouverture d’esprit rendu là-bas restent les deux pierres d’assise d’une recherche d’emploi réussie.

Chercher son emploi avant de déménager

Pour les professionnels et les étudiants qui désirent trouver un emploi dans leur domaine, il existe des organisations facilitant la recherche d’emploi et l’implantation de projets à l’étranger. Par exemple, les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) offrent un soutien financier et une structure facilitatrice à l’implantation de projets.

Le gou­vernement du Canada, avec Expérience internationale Canada, donne aussi accès à une mine de renseignements et de liens vers des organisations d’aide à l’emploi. Le Canada a en outre signé des ententes officielles avec des pays aussi diversifiés que la Slovénie ou Taïwan pour permettre des séjours vacances-travail, par exemple.

L’Organisation des Nations unies (ONU) offre aussi un éventail de carrières partout dans le monde et un outil de recherche très élaboré pour des emplois de tous les genres. Une fois que la destination est fixée, il faut évidemment porter attention aux procédures administratives nécessaires pour y travailler : visa de travail, passeport à jour pour la durée du séjour, assurances, etc.

Partir, puis trouver un emploi

Se trouver un emploi rendu à l’étranger est une autre option. Dans cette situation, «il faut partir avec un CV mis à jour, dans une version éditable», conseille Francis Therrien, étudiant à l’UQAM qui a récemment passé un an en Angleterre. Ainsi, il est facile d’ajouter son numéro de téléphone et ses coordonnées sur le document une fois sur place. «En regardant les CV d’autres personnes là-bas, c’est aussi possible d’adapter le sien aux particularités locales, préférées par les employeurs», ajoute-t-il.

Si on désire recevoir un coup de pouce dans l’élaboration et l’adaptation du CV, l’aide d’organisations comme l’Alliance française (présente dans plus d’une centaine de pays) peut d’ailleurs s’avérer très utile.

Pour sa part, Francis Therrien a rapidement trouvé un emploi à Bristol lorsqu’il s’est mis à chercher. «J’avais des CV dans mon sac à dos et je visitais la ville. J’ai vu une annonce, j’y ai répondu et j’ai été engagé sur-le-champ… Ils avaient vraiment besoin de quelqu’un!» Ce premier emploi ne lui convenait pas tout à fait, mais lui a permis de trouver mieux plus tard. Il est devenu barman, puis gérant de cuisine par la suite.

Prévoir un coussin

«Quand tu n’as pas l’angoisse d’arriver au bout de tes épargnes, raconte Francis Therrien, c’est vraiment moins stressant de chercher et de trouver un emploi que tu aimes.» À ce sujet, il vaut la peine de s’intéresser au coût de la vie et au taux de change lorsqu’on désire travailler à l’étranger. Le nombre d’heures de travail et le type de boulot varieront selon le montant d’argent nécessaire pour y vivre. Pour les longues heures de recherche d’emploi, les bibliothèques sont souvent des havres de paix. Elles sont aussi les endroits les moins chers pour imprimer des documents, rappelle Francis Therrien.

Un autre truc indispensable : s’assurer de débloquer son téléphone cellulaire (et de l’avoir racheté à la compagnie s’il y avait un contrat) pour ne pas avoir à s’en occuper à distance. «Les forfaits là-bas seront moins chers, car ils ne nécessiteront qu’une carte SIM.» Le téléphone aidant, élargir son réseau de contacts en participant au plus grand nombre d’activités de réseautage possible favorise la recherche d’emploi. «Si vous parlez de votre situation d’expatrié, les gens sauront se montrer très aidants et vous diriger vers divers emplois offerts», dit Francis Therrien.