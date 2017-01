Sephora souhaite élargir le champ d’action de Sephora Stands, clé de voûte de la responsabilité sociale de la marque de ce côté-ci de l’Atlantique, afin de donner le pouvoir aux femmes entrepreneures en 2017.

Dans le cadre du programme Sephora Accelerate, le géant de la beauté a lancé un appel à candidatures dans deux nouvelles catégories : le développement durable et la technologie. L’objectif est de construire une communauté de femmes créatrices d’entreprises dans le domaine de la beauté, en leur apportant un mentorat et l’accès à des financements. Sephora souhaite que d’ici 2020, le programme bénéficie à plus de 50 entreprises du domaine de la beauté conscientes de leur responsabilité sociale et dirigées par des femmes.

La marque du groupe LVMH compte également lancer Brave Beauty in the Face of Cancer, qui vise à soutenir les personnes atteintes du cancer. Ce cours s’inscrira dans le projet Classes for Confidence, série de séances gratuites en magasin animées par des employés de la marque. Ces séances, qui mêlent soutien et maquillage, ont pour but de redonner confiance aux personnes en situation difficile.

L’année dernière, 136 boutiques du territoire américain se sont associées à des organisations locales à but non lucratif pour aider les personnes à la recherche d’un emploi. L’opération devrait élargir ses horizons en 2017. Les séances Brave Beauty in the Face of Cancer consisteront en des cours de 90 minutes montrant comment atténuer les effets secondaires visibles des traitements contre le cancer.

Créée en 2016 aux États-Unis, l’initiative Sephora Stands a offert 300 heures de mentorat et plus de 200 cours grâce à ses deux programmes en un an. «Nous sommes incroyablement fiers de ce que Sephora Stands a accompli durant sa première année d’existence. C’est enthousiasmant et motivant, a déclaré Corrie Conrad, directrice de la responsabilité sociale de Sephora Americas. La nouvelle branche du programme en 2017 résulte directement de la rétroaction que nous avons reçue des Sephora Accelerate Fellows, nos employés, et de nos partenaires et participants aux Classes for Confidence.»