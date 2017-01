Une fois la frénésie des Fêtes de fin d’année estompée, le manque de lumière et le froid peuvent grandement miner votre motivation à reprendre les cours. Pour vous aider à déjouer ce petit coup de blues, Métro propose cinq trucs.

1-Cuisiner des plats d’avance

Doubler ou même tripler vos recettes afin de congeler les surplus ou organiser une journée de corvée avec la famille ou les amis : voilà deux façons très simples d’avoir des soupers tout faits sous la main. Ce sera très pratique les soirs où vous arriverez de l’école plus tard à cause d’une tempête! Et en plus, vous aurez congé de vaisselle… ou presque!

2-Reprendre graduellement son horaire de sommeil

Lorsqu’on recommence les cours, il n’est pas rare qu’on soit encore plus fatigué qu’avant le congé de Noël. Cela s’explique entre autres par le fait que notre rythme éveil-sommeil est quelque peu perturbé durant les vacances : on fait la grasse matinée, on s’offre des siestes au coin du feu, on festoie jusqu’au petit matin… Si vous ne voulez pas que vos réveils soient synonymes de torture à votre retour au bureau, tentez de reprendre votre horaire de sommeil régulier quelques jours à l’avance. Pour ce faire, levez-vous et couchez-vous 15 minutes plus tôt chaque jour, jusqu’à ce que vous ayez retrouvé votre routine.

15 Pour retrouver un horaire de sommeil régulier, il est conseillé de procéder graduellement, en se couchant 15 minutes plus tôt chaque jour jusqu’à ce qu’on ait repris sa routine.

3-S’offrir une détox numérique

La technologie aidant, les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle sont de moins en moins étanches. Selon un sondage de l’American Psychological Association publié en 2013, plus de la moitié des employés consultent leurs courriels professionnels avant et après les heures de bureau, et une proportion similaire de salariés les lisent durant la fin de semaine et leurs journées de maladie. Cette enquête révèle aussi que plus de 4 travailleurs sur 10 font de même durant leurs vacances. Or, cette hyperconnection peut engendrer beaucoup de stress. Pour décrocher complètement, pourquoi ne pas mettre de côté tous les écrans durant quelques jours, voire toute une semaine? À votre retour à l’école ou au bureau, vous n’en serez que plus ressourcé.

4-Prendre l’air

Avec les grands froids qui caractérisent généralement le mois de janvier, on a souvent envie de rester caché à l’intérieur, bien au chaud. Pourtant, jouer dehors comporte plusieurs bienfaits : réduction de la pression artérielle, de l’anxiété et du stress, amélioration de la qualité du sommeil, renforcement du système immunitaire, etc. Alors, sortez vos skis, vos patins, vos luges ou, tout bonnement, vos bottes de marche. Et surtout, habillez-vous chaudement, car comme le stipule le dicton scandinave : «Il n’y a pas de mauvais temps, il n’y a que de mauvais habits.»

5-Garder un horaire allégé

Pour commencer l’année de façon organisée, nombreux sont ceux qui rédigent une liste de tâches – la fameuse to-do list. Le hic, c’est que cette liste est souvent longue comme le bras. Afin de prolonger l’effet des vacances, il est impératif de résister à l’envie d’en cocher tous les points le plus rapidement possible. Après tout, vous disposez encore de plus de 300 jours pour accomplir votre liste!