Médias sociaux, blogues, sites internet… Le web est maintenant incontournable dans le monde des communications.

S’adaptant à cette nouvelle réalité, le Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption a ajouté le nouveau profil Communication web à son programme préuniversitaire Arts, lettres et communication. Entrevue éclair avec Joselle Baril, responsable du programme.

Pourquoi avoir créé un profil spécifique aux communications web?

Le web est un incontournable aujourd’hui. Il y a encore des jeunes qui disent ne pas être doués sur l’ordinateur, mais je crois qu’ils n’auront plus d’autre choix que de développer leurs compétences de ce côté.

Qu’apprennent les étudiants?

Peu importe la carrière qu’ils choisiront ensuite, ils auront une meilleure compréhension des communications web. Ils vont améliorer leurs compétences en recherche et en analyse, apprendre à discriminer la bonne et la mauvaise information, à construire et à créer différents contenus web, de l’architecture du site au graphisme et à la rédaction du contenu en fonction du type de plateforme utilisé, ainsi qu’à concevoir une stratégie web. Ils auront aussi des cours en cinéma et en histoire de l’art, par exemple, pour acquérir une bonne culture générale.

Ce profil ouvre-t-il les mêmes portes à l’université que les autres profils du DEC en arts, lettres et communication?

Oui. Le programme Arts, lettres et communication ouvre pratiquement les mêmes portes à l’université que le DEC en sciences humaines. De plus, ce nouveau profil en communication web ouvrira certaines portes vers des programmes en design à l’université, car les étudiants auront acquis des connaissances avec des logiciels comme Photoshop et Illustrator.

Quels champs d’intérêt doivent avoir les étudiants?

Il ne faut pas avoir peur de travailler sur l’ordinateur, mais les étudiants n’ont pas besoin d’être déjà habiles pour entrer dans le programme. Ils apprendront à y travailler. Il faut aussi aimer les communications, aimer s’exprimer et être curieux du monde des arts et des lettres en général.