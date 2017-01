Plusieurs universités d’ici et d’ailleurs offrent désormais des cours en ligne, et ce, gratuitement. Métro a préparé un petit palmarès des formations qui valent la peine d’être suivies cet hiver.

Pour les gérants d’estrade

Les commotions cérébrales sont un fléau, tant dans le sport professionnel qu’amateur. Ce n’est pas pour rien que le cours Commotion cérébrale: prévention, détection et gestion dans mon milieu, offert par l’Université Laval du 23 janvier au 13 mars, «s’adresse tant aux professionnels de la santé qu’aux parents, entraîneurs, enseignants et responsables de milieux scolaires et sportifs», est-il indiqué dans la description.

Effort requis: de 1 heure 30 à 2 heures par semaine pendant 6 semaines

ulaval.ca

Pour se lancer en affaires

Si vous songez à vous lancer en affaires, HEC Montréal propose le CLOM (cours en ligne ouvert aux masses) Réussir son démarrage d’entreprise – L’approche SynOpp sur la plateforme EDUlib jusqu’au 17 avril. Cette approche, développée par le professeur Claude Ananou, passe en revue plusieurs mythes, dogmes et idées reçues, notamment à propos du plan d’affaires, des études de marché et de la notion de risque.

Effort requis: 3 heures par semaine pendant 6 semaines

Diplôme: Une attestation émise par L’École des dirigeants de HEC Montréal est offerte pour 50$.

cours.edulib.org

Pour mieux gérer son budget

De nombreuses personnes disent avoir d’importantes lacunes en matière de finances personnelles. Pour améliorer nos compétences, l’UQTR propose le CLOM La littératie financière et fiscale, ouvert à tous. À noter qu’il est possible d’accéder au contenu de ce cours en tout temps, même si la prochaine session animée n’est prévue qu’au printemps.

Effort requis: des lectures à faire et quelques vidéos à visionner pendant 5 semaines

www.uqtr.ca

Pour s’entraîner sans douleur

Qu’on soit un néophyte ou un athlète de compétition, savoir comment s’entraîner de façon à prévenir autant que possible les blessures peut s’avérer très utile. Dès le 1er mars, l’Université McGill proposera le cours The Body Matters: Why Exercise Makes You Healthy and How to Stay Uninjured, qui enseignera non seulement ces principes, mais offrira aussi une meilleure compréhension de la guérison des blessures.

Effort requis: de 3 à 5 heures par semaine pendant 10 semaines

Diplôme: Un certificat peut être délivré moyennant 49$US.

www.edx.org

Pour les foodies

Dans ce cours intitulé Science & Cooking: From Haute Cuisine to Soft Matter Science, des chefs renommés révèlent les secrets de certaines de leurs créations culinaires, puis des chercheurs en sciences de l’université Harvard expliquent les principes de base derrière la recette. Un exemple? Comment les molécules influencent-elles les saveurs? Ou encore: Quel est le rôle de la chaleur en cuisine?

Effort requis: de 5 à 7 heures par semaine pendant 6 semaines

Diplôme: Un certificat peut être délivré moyennant 75$US.

www.edx.org