Cards Against Humanity (L’osti de jeu au Québec,) se cherche un nouveau président – directeur général. Et en toute honnêteté, vous n’avez probablement pas le profil de l’emploi.

Sans jamais le nommer, il est clair que le candidat idéal pour le poste chez Cards Agains Humanity est Barack Obama.

En plus d’avoir créé le populaire jeu de société, Cards Against Humanity se donne pour mission d’aider son prochain. Jusqu’à présent, la compagnie a amassé 5 millions de dollars pour des entreprises à but non lucratif en plus d’avoir financé plus de 13 000 professeurs travaillant dans des écoles de milieux défavorisés aux États-Unis.

C’est pourquoi la compagnie a besoin de quelqu’un de solide à sa tête. Voici les qualités recherchées du candidat idéal: être un bon orateur, avoir de l’expérience en chasse aux terroristes, avoir un minimum de huit années en tant que président des États-Unis ou d’une autre nation, avoir été le premier éditeur noir du magazine Harvard Law Review, doit avoir la confiance d’au moins 57% des Américain en plus d’être récipiendaire du prix Nobel de la paix. Rien que ça.

Pour voir l’annonce complète, c’est ici.

Barack Obama est très en demande puisque d’autres compagnies, comme Spotify, par exemple, ont essayé de lui offrir un nouvel emploi, maintenant qu’il n’est plus président des États-Unis.